Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами, блокадниками и представителями молодежных патриотических организаций в Петербурге поддержал предложение руководителя добровольческого центра Ленобласти Прасковьи Васильевой по восстановлению так называемой Малой Дороги жизни, которая сыграла важную роль в обороне Ленинграда.

Советский корабль в Ораниенбауме, 1944 год.

«Что касается Малой Дороги жизни на островах Финского залива, это отдельная, очень героическая страница в истории Великой Отечественной войны. Потому что бойцы, которые защищали наши гарнизоны на островах, в том числена острове Гогланд — я там неоднократно бывал, — они проявили удивительное мужество и уходили оттуда последними, уходили в Ленинград. Это, действительно, достойно того, чтобы об этом вспомнить и вписать в общий контекст обороны Ленинграда. Согласен полностью, поработаем обязательно», — заявил Владимир Путин.

Малая Дорога жизни — это сеть дорог по льду Финского залива, с северного побережья Невской губы через остров Котлин (там находится Кронштадт) на удерживаемый советскими войсками Ораниенбаумский плацдарм на южном берегу Невской губы. Эта коммуникация помогала снабжению защитников Ораниенбаумского плацдарма и гарнизона Кронштадта боеприпасами и продовольствием, а также использовалась для переброски подкреплений на плацдарм. Малая Дорога жизни внесла свой вклад в героическую оборону Ленинграда.