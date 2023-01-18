Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. У матери президента России Владимира Путина Марии в блокадном Ленинграде украли продуктовые карточки. Об этом глава государства рассказал 18 января во время осмотра выставки о блокаде.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Беглов показал Путину витрину с хлебными карточками, цвет которых меняли каждый месяц, «чтобы не было жуликов».

«У мамы выбили карточки из рук. Она подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке и убежал», — сказал Путин.

Беглов выразил сочувствие этому случаю: «И ничего не поделаешь».

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