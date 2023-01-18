Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В блокаде Ленинграда в годы Второй мировой войны, повлекшей колоссальные жертвы среди мирного населения, вместе с войсками нацистской Германии участвовали вооруженные формирования многих европейских стран. Тем самым они совершали военные преступления. Об этом заявил 18 января президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и блокадниками по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

Солдаты испанской «Голубой дивизии» в СССР. 30 апреля 1942 года

Как отметил Путин, в годы Великой Отечественной войны наша страна не впервые столкнулась с нашествием представителей многих европейских стран.

«Да, это так, достаточно открыть Льва Толстого и почитать «Войну и мир». Когда он говорит о том, что пришла вроде бы французская армия под водительством Наполеона, но это была вся Европа, потому что к тому времени Бонапарт поставил под контроль всю континентальную Европу. И Толстой всё это описывает. То же самое повторилось и во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. После того как Гитлер, по сути, тоже поставил под контроль всю континентальную Европу. И здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран», — подчеркнул Путин.

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По словам президента, раньше в силу «определенной толерантности», а также чтобы не портить фон двусторонних отношений со многими странами, в нашей стране об этом старались не говорить.

«Но это же было не только на Ленинградском фронте, во время блокады, это было везде! Достаточно посмотреть на «Голубую дивизию» под Сталинградом, да и здесь, во время блокады — со всех сторон, со всех стран участники были, из многих, во всяком случае», — отметил Владимир Путин.

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Он поддержал необходимость дальнейшего сохранения исторической памяти на государственном уровне, «в том числе и для того, чтобы ничего подобного не повторялось». «А между тем кто-то сознательно предаёт забвению эти факты», — добавил президент.

Он напомнил, что по вопросу предложенного Россией в ООН документа, осуждающего героизацию нацизма, 50 стран проголосовали против.

«Кто может быть против, чтобы признать преступной героизацию нацизма? Ну что это такое? Это не просто какая-то историческая или политическая амнезия», — сказал Путин. Он уверен, что это делается исходя из текущей политической конъюнктуры, чтобы «держать фронт давления на нашу страну».

«Это значит, что мы должны последовательно защищать историческую правду. Мы так и будем поступать», — резюмировал Владимир Путин.

Напомним, ранее сегодня президент почтил память защитников и жителей блокадного Ленинграда на Невском пятачке и на Пискаревском мемориальном кладбище, а также посетил экспозицию Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.