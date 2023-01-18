Москва, 18 января, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Законопроект о ежегодной выплате в размере 50 тыс. рублей всем гражданам, жившим или родившимся в блокадном Ленинграде, разработали депутаты фракции СРЗП в Госдуме во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Блокадный Ленинград

«Законопроект разработан для усиления социальной защиты граждан, проживавших в Ленинграде и Ленинградской области в период его блокады: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года», — заявил Миронов.

Парламентарий напомнил, что в 1989 году для признания особого статуса жителей блокадного Ленинграда был учрежден знак «Жителю блокадного Ленинграда». Он вручался в случае проживания в блокадном Ленинграде не менее четырех месяцев, и вместе с ним гражданам предоставлялся ряд социальных льгот. При этом без должной поддержки оказались жители блокадного Ленинграда и Ленинградской области, родившиеся или проживавшие во время Великой Отечественной войны на территории регионов менее четырех месяцев.

«Это неправильно и несправедливо, потому что даже один день в самые тяжелые периоды блокады мог оказать на человека серьезнейшие последствия. Особо несправедливым считаю положение, когда для получения льгот человеку не хватает нескольких дней», — заявил депутат.

При этом он также обратил внимание на то, что в Социальном кодексе Санкт-Петербурга указано, что дополнительные меры социальной поддержки предоставляются гражданам независимо от количества дней их проживания в блокадном Ленинграде.

«Однако необходимо иметь в виду, что часть граждан на данный момент проживает в других регионах и странах. Отсутствие федерального регулирования ставит людей в неравное положение, так как ставит получение социальной защиты в зависимость от факта их проживания в определенном регионе страны», — подчеркнул Миронов.

Законопроект направлен на получение официального отзыва правительства России.

На момент начала Великой Отечественной войны в Ленинграде проживали 848 067 детей, из них порядка 455 тысяч детей были ясельного и дошкольного возраста. В годы блокады в Ленинграде родились 95 тысяч детей.

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