Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения СССР чрезвычайно важен, заявил 18 января президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

Kremlin.ru Владимир Путин

По словам главы государства, данный вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге, и в общем и целом оценки были даны.

«Но это именно «в общем и целом», потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде», — заявил российский лидер.

Путин также поблагодарил ветеранов-блокадников, прошедших такие тяжелые испытания в свое время, не сдаваясь, поддерживая друг друга, город и страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в блокаде Ленинграда в годы Второй мировой войны, повлекшей колоссальные жертвы среди мирного населения, вместе с войсками нацистской Германии участвовали вооруженные формирования многих европейских стран. Тем самым они совершали военные преступления.

Читайте также: Под Ленинградом совершали преступления солдаты многих стран Европы — Путин