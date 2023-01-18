Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень»
Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке
Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Кремля.
Марина Каширская ИА REGNUM
Возложение цветов
По ее информации, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда российский лидер почтил память погибших советских солдат, возложив цветы к памятнику «Рубежный камень».
Ранее Путин рассказывал, что на Невском пятачке в годы Великой Отечественной войны воевал его отец.
ИА REGNUM сообщало о том, что в Ленобласти объявят минуту молчания в честь подвига защитников Ленинграда.
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