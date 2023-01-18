Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов

Российский лидер прибыл к этому монументу, чтобы возложить цветы в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. 17 января ожидается участие Путина в нескольких мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады.

Ранее Путин рассказывал, что на Невском пятачке в годы Великой Отечественной войны воевал его отец. Здесь он получил тяжелое ранение и был спасен от гибели боевым товарищем, соседом по дому, который под обстрелом на своих плечах переправил отца Путина на другой берег, где располагался ближайший госпиталь. Мать Путина провела всю блокаду в Ленинграде. В этом городе зимой 1942 года скончался от дифтерии старший брат главы государства Виктор, его похоронили в одной из братских могил на Пискаревском мемориальном кладбище.

«Невский пятачок» стал символом мужества и стойкости советских солдат в битве за Ленинград.

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