Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Все действия России направлены на то, чтобы остановить украинский конфликт, который длится с 2014 года, заявил 18 января российский президент Владимир Путин, говоря о смысле специальной военной операции (СВО). На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда он сделал несколько важных заявлений о целях СВО на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«По сути, полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжёлой техники, артиллерии, танков и авиации — это всё происходило», — подчеркнул президент РФ.

Смысл российской военной спецоперации — защитить людей, которые проживают в Донбассе и в Запорожье, от киевского фашистского режима.

«Россия пыталась найти мирный способ разрешения конфликта в Донбассе, но это было невозможно — противник готовился к войне», — отметил Владимир Путин. По его словам, ничто не может быть оправданием сотрудничеству с нацистами.

«Всегда были коллаборационисты, предатели. Были даже у нас, «Русская освободительная армия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (РОА). Но мы должны предать их анафеме, а героев — помнить! Но во многих странах происходит героизация предателей. Что в Латвии происходит — там эсэсовцы каждый год маршируют. Это бывшие бойцы подразделения СС, прикрываясь тем, что они боролись якобы за национальную независимость», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 18 января принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, и встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками. Побывав вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, где есть витрина с хлебными карточками, цвет которых меняли каждый месяц, «чтобы не было жуликов», российский лидер вспомнил:

«У мамы выбили карточки из рук. Она подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке и убежал».

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