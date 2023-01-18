Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 января, в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга, где захоронены сотни тысяч ленинградцев и защитников города, погибших и умерших в годы вражеской блокады Ленинграда в 1941–1944 годах.

gov.spb.ru Пискаревский мемориал

«Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище», — сообщила пресс-служба Кремля.

Среди захороненных на Пискаревском кладбище и брат Путина — Виктор, который умер в блокадном городе в 1942 году в возрасте двух лет.

Читайте также: Количество погибших в годы блокады Ленинграда превышает 1 млн человек

Как установлено историками и правоохранительными органами России, общее число погибших в результате блокады Ленинграда составило не менее 1 млн 93 тыс. 842 человек.

Пискаревский мемориальный комплекс был возведен с 1945 по 1960 год. Торжественное открытие состоялось 9 мая 1960 года. Это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны. Архив Пискаревского мемориала продолжает работу по установлению имен погибших.