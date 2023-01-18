Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Трейлер нового фильма «Нюрнберг» вместе с президентом России Владимиром Путиным 18 января посмотрели ветераны Великой Отечественной войны, пережившие блокаду Ленинграда жители Санкт-Петербурга и представители патриотических организаций страны. На встрече, приуроченной к годовщине со дня освобождения города, российский президент подчеркнул важность сохранения исторической памяти, сообщили в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Читайте также: Путин дал свою оценку признанию блокады Ленинграда геноцидом

«Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил», — отметил Владимир Путин после просмотра трейлера фильма «Нюрнберг».

Встреча проходила в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Путин обратился к ветеранам с просьбой оценить, достаточно ли делается для увековечивания памяти всех, кто принимал участие в защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.

В фильме «Нюрнберг» играют в том числе актёры Сергей Безруков, Евгений Миронов и Любовь Аксёнова. Съемки проходили в Чехии, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области. Режиссёр-постановщик картины — Николай Лебедев. Цель авторов фильма — показать миру, как видят в России Нюрнбергский процесс.

«Вопросы о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза чрезвычайно важны. Конечно, этот вопрос рассматривался в своё время в Нюрнберге, и в общем и целом оценки были даны. Но это именно в общем и целом, потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить, даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде. И многое действительно забывается», — отметил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, историческая память о трагедии блокады Ленинграда должна сохраняться, чтобы такие трагедии никогда больше не повторились, заявил 18 января президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и блокадниками в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия освобождения города.