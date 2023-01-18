Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 января приехал в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Александр Демьянчук/ТАСС Владимир Путин

Глава государства прибыл в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады.

Открыть выставку «Героическая оборона Ленинграда» было решено ещё в декабре 1943 года. Её разместили в здании бывшего сельскохозяйственного музея в Соляном городке. Экспозиция открылась 30 апреля 1944 года. На площади около 40 тысяч кв. метров размещались порядка 38 тыс. экспонатов.

В 1949 году музей закрыли на «реэкспозицию», в 1951 году его помещения передали военным. К 1953 году музей полностью прекратил своё существование.

Ранее президент возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.

Позже Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском кладбище, где покоится его брат Виктор, который умер в блокадном городе в 1942 году в возрасте двух лет.

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