Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Историческая память о трагедии блокады Ленинграда должна сохраняться, чтобы такие трагедии никогда больше не повторились, заявил 18 января президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и блокадниками в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Оборона Ленинграда. 1941 год

По словам президента, признание блокады геноцидом советского народа, что было юридически закреплено решением суда в октябре 2022 года, «чрезвычайно важно».

«Этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге, и в общем и целом оценки были даны. Но это именно в общем и целом, потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде», — сказал президент.

Путин отметил, что для человека в целом свойствен защитный механизм — быстро забывать плохое и относиться к событиям даже недавнего прошлого как к фактам далёкой истории.

«С одной стороны, неплохо, что человек не живет под гнетом тяжелых воспоминаний, это было бы страшное дело. Но историческая память должна сохраняться. Именно для того, чтобы таких вот трагедий, которые переживал наш народ во Время Великой Отечественной войны, никогда бы не повторялось. И чтобы мы могли вовремя реагировать на возникающие в отношении нашей страны угрозы. Это очень важная вещь», — заявил глава Российского государства.

Как установлено в суде по признанию блокады актом геноцида, общее число погибших в результате блокады Ленинграда составило не менее 1 млн 93 тыс. 842 человек. Это стало одним из самых чудовищных военных преступлений германских нацистов и их пособников.