Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Подробности операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда в 1943 году обнародованы к 80-летию со дня деблокирования города. Выдержки из архивных документов опубликовало Министерство обороны России.

Снятие блокады Ленинграда

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В том числе представлен приказ от 8 декабря 1942 года, в котором ставится задача по снятию блокады Ленинграда, и документ о наступлении от 11 января 1943 года. Также ведомство показало схему расположения войск противника.

Из документов следует, что изначально ставилась цель освободить город до конца января, для этого были усилены ударные группировки Красной армии на этом направлении, привлечены резервы, проведены мероприятия боевой подготовки, а затем осуществлён переход к следующему этапу.

«Войскам 67-й армии перейти в решительное наступление, разгромить противостоящую группировку противника и выйти на соединение с войсками Волховского фронта, идущими с боями к нам навстречу, и тем самым разбить осаду города Ленинграда», — такая задача ставилась бойцам.

Распоряжение было встречено с воодушевлением, следует из документов. Опубликованы слова красноармейца Мартуссина, который выражал уверенность в том, что «немцу ни за что не устоять» и «пора уже его бить и гнать под Ленинградом».

В выдержках также сообщается о героическом подвиге младшего командира одного из подразделений 342-й стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии Соколина, который продолжил командовать расчётом после того, как был тяжело ранен. Связист 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии Молодцов своим телом и ценой жизни препятствовал продвижению немцев и тем самым помог войскам захватить тяжелую 305-мм немецкую батарею.

«Я до сих пор не могу забыть впечатления от губительного огня русских пушек», «Никогда еще я не видал такого сокрушительного огня», «Эффект «сталинского органа» (имеется в виду «Катюша». — прим. Минобороны) равняется эффекту воздействия шестиствольного миномёта» — признавались потом участвовавшие в блокаде Ленинграда немецкие солдаты.

Как сообщало ИА REGNUM, множество памятно-траурных мероприятий пройдет в Петербурге и Ленинградской области 18 января 2023 года, в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году в ходе жестоких боёв с немецко-фашистскими захватчиками вблизи южного берега Ладожского озера соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов, разомкнув смертельное кольцо вокруг Ленинграда.