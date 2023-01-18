Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Минута молчания будет объявлена в Ленинградской области 18 января, в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда — в память о подвиге защитников города, погибших в битве за Ленинград, и жителей блокадного города. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, «Ленинградская минута молчания» будет объявлена в 13:00 во всех учреждениях региона.

В. Серов, И. Серебряный, А. Казанцев. Прорыв блокады Ленинграда. 1943

«Сегодня мы отдаем дань огромного уважения ленинградцам-блокадникам и участникам прорыва ― героям операции «Искра» ― бойцам Ленинградского и Волховского фронтов», ― заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Памятная церемония состоится в Ленобласти у мемориала «Рубежный камень» на Невском пятачке, где шли ожесточённые бои советских войск с фашистами. А в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти состоится акция «На рубеже бессмертия» с возложением цветов к памятнику «Белый танк». В ней примут участие и петербургские блокадники.

Во Дворце культуры Кировска Симфонический оркестр Ленинградской области исполнит мелодии советских республик, чьи жители воевали против общего врага, и музыку военных лет. Вечером на фасаде Дворца культуры Кировска зрители увидят хронику блокады Ленинграда и операции «Искра». Во Дворце искусств Ленинградской области в Санкт-Петербурге состоится премьера оперы Александра Чайковского «Рубеж».

Памятные акции, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда, пройдут сегодня во всех районах Ленинградской области. В областных музеях откроются тематические выставки, пройдут лекции.

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