Обрушение жилого дома в Батуми 08.10.2021
В Тбилиси обрушилась часть многоквартирного жилого дома
В Тбилиси, в переулке Армази района Авлабари, 18 октября обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». По данным журналистов, жертв и пострадавших нет. Обрушилась часть стены. В доме 12 квартир, ему присвоен статус памятника исторического наследия. По этой...
18 октября 2021
В Грузии сообщили о состоянии здоровья выжившего при обрушении дома
Состояние здоровья выжившего в Батуми при обрушении жилого дома улучшается. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба минздрава Аджании. Известно, что пострадавший является мужчиной 37 лет. Сообщается, что пациента перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние оценивается как...
15 октября 2021
В Батуми снесут дом, в котором обрушился подъезд
Дом на улице 26 мая в Батуми, у которого обрушилась секция, решено полностью снести. Об этом 14 октября сообщил журналистам руководитель финансовой службы мэрии города Эднар Натаридзе. «Корпус, один из подъездов которого обрушился, подлежит полному демонтажу. Я уже знаю заключение осмотра этого...
14 октября 2021
В Грузии нужно ужесточить надзор за аварийными домами — спикер парламента
После обрушения жилого дома в Батуми многие жители в городах Грузии стали обращаться в городские администрации с требованием проверить состояние их домов. Об этом 12 октября сообщил на заседании в парламенте республики спикер законодательного органа Каха Кучава. Он предложил депутатам разработать...
12 октября 2021
В Грузии сообщили о состоянии здоровья спасенного из-под завалов в Батуми
Состояние здоровья 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, которого достали из-под завалов жилого дома в Батуми, продолжает оставаться тяжелым. Об этом 11 октября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». "Состояние здоровья пациента стабильно тяжелое, он по-прежнему остается в интенсивном отделении, наверное...
11 октября 2021
В Батуми задержали троих человек по делу об обрушении части жилого дома
Трёх человек задержали сотрудники правоохранительных органов в Грузии по делу об обрушении части жилого многоэтажного дома в Батуми. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба МВД страны. Среди задержанных владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, производивших в ней строительные работы. По...
9 октября 2021
Число погибших при обрушении жилого дома в Батуми выросло до пяти человек
Число погибших в результате обрушения части жилого дома в Батуми выросло до пяти человек. Об этом 9 октября сообщает телекомпания «Рустави 2». По предварительным данным, пятый погибший был несовершеннолетним. Личность погибшего устанавливается. Обрушение части многоэтажного жилого дома произошло в...
9 октября 2021
В Батуми из-под завалов жилого дома извлекли тела ещё троих погибших
Тела троих человек извлекли спасатели из-под завалов жилого дома в Батуми. Об этом 9 октября сообщает издание batumelebi.ge. Среди погибших — двое мужчин и ребёнок. Таким образом, общее число жертв обрушения части жилого дома в центре Батуми достигло четырёх человек. Поисково-спасательная операция...
9 октября 2021
Президент Грузии обратилась к народу в связи с обрушением дома в Батуми
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к согражданам в связи с обрушением части жилого дома в Батуми. Своё обращение глава Грузии выложила 9 октября в Facebook. Грузинский лидер выразила соболезнования семьям погибших при обрушении и поблагодарила спасателей за их «самоотверженный и...
9 октября 2021
В Батуми из-под завалов извлечено тело первой жертвы обрушения дома
Тело первой жертвы обрушения жилого дома было извлечено спасателями из-под завалов в Батуми. Об этом 9 октября сообщили журналистам в пресс-службе службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Пожилая женщина стала первой погибшей в результате обрушения части жилого пятиэтажного дома...
9 октября 2021
Тело погибшего найдено под обломками дома, рухнувшего в Батуми
Спасатели, разбирающие обломки рухнувшего в Батуми жилого дома, обнаружили, предположительно, тело погибшего человека, сообщил 8 октября журналистам глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. По его словам, до сих пор не удаётся выяснить, сколько людей может оставаться под обломками. «Мне предоставили...
8 октября 2021
Под завалами в Батуми может находиться 15 человек
В МВД Грузии считают, что число находящихся под завалами обрушившегося 8 октября в Батуми дома может достичь 10−15 человек, сообщает грузинский телеканал «Ачара ТВ». Об этом заявил прибывший в Батуми министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. «Это действительно сложная ситуация. Один подъезд...
8 октября 2021
Под обломками рухнувшего в Батуми дома могут находиться семь-восемь человек
Городские власти сообщили о примерном количестве людей, которые, по их подсчётам, могут до сих пор находиться под обломками рухнувшего в Батуми дома, 8 октября сообщает грузинский канал «TV 25». Исполняющая обязанности мэра Батуми Лела Сурманидзе заявила, что речь может идти о семи-восьми людях. В...
8 октября 2021
В Батуми назвали предполагаемое число людей под завалами дома
Под завалами рухнувшего дома в Батуми может находиться до восьми человек. Об этом сообщила журналистам и. о. мэра Батуми Лела Сурманидзе, передаёт телеканал «Рустави 2». Следите за развитием событий в трансляции: «Обрушение жилого дома в Батуми — трансляция» По её словам, среди тех, кто остался...
8 октября 2021
Обрушение жилого дома в Батуми — трансляция
В Батуми сегодня, 8 октября, на улице 26 Мая обрушилась часть жилого комплекса. Судя по видеокадрам, рухнули все этажи одной из секций дома. Есть пострадавшие, но точное их количество пока неизвестно. Не исключено, что под завалами находятся еще люди, в том числе дети. Работает спецтехника. Здание...
8 октября 2021
Грузинский оппозиционер считает, что в стране нет подготовленных спасателей
Представители грузинской оппозиции начали подвергать резкой критике ход поисково-спасательной операции на месте обрушения жилого дома в Батуми, сообщил 8 октября грузинский телеканал «Рустави 2». Так бывший депутат парламента, представитель оппозиционной партии «Лело» Ираклий Купрадзе выразил своё...
8 октября 2021
В Батуми для спасения людей и разборки завалов применяется спецтехника
Спасатели используют специальную технику для разбора завалов, поиска пострадавших и эвакуации жителей соседних подъездов, 8 октября сообщает грузинский телеканал «TV 25». Министерство внутренних дел опубликовало официальное заявление по поводу случившегося. В нём говорится, что после получения...
8 октября 2021
Премьер-министр Грузии отреагировал на обрушение дома в Батуми
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправится в Батуми на место обрушения дома. Об этом он сообщил в соцсети Facebook. Следите за развитием событий в трансляции: «Обрушение жилого дома в Батуми — трансляция» «Министр внутренних дел уже отправился в Батуми. Я сегодня тоже поеду, чтобы...
8 октября 2021
В Батуми после обрушения дома эвакуируют жителей соседних подъездов
В Батуми 8 октября началась эвакуация жителей из подъездов, находящихся рядом с обрушившимся домом, сообщает грузинская телекомпания «Ачара ТВ». Людей эвакуируют с помощью специальной техники. Некоторых из жителей спасатели сняли с балконов. Эвакуированных вывозят в безопасное место. Напомним, что...
8 октября 2021
Под завалами обрушившегося дома в Батуми всё ещё находятся люди
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе подтвердил, что под завалами дома, который сегодня, 8 октября, обрушился в Батуми, продолжают находится люди, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи». Рижвадзе сообщил журналистам, что спасатели продолжают свою работу. «Это очень тяжелый...
8 октября 2021