Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Батуми 8 октября началась эвакуация жителей из подъездов, находящихся рядом с обрушившимся домом, сообщает грузинская телекомпания «Ачара ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Людей эвакуируют с помощью специальной техники. Некоторых из жителей спасатели сняли с балконов. Эвакуированных вывозят в безопасное место.

Напомним, что сегодня утром в Батуми на улице 26 мая обрушилась часть жилого дома. Имеются пострадавшие.