Батуми, Грузия, 14 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Дом на улице 26 мая в Батуми, у которого обрушилась секция, решено полностью снести. Об этом 14 октября сообщил журналистам руководитель финансовой службы мэрии города Эднар Натаридзе.

Цитата из видео Обрушение жилого дома в Батуми

«Корпус, один из подъездов которого обрушился, подлежит полному демонтажу. Я уже знаю заключение осмотра этого здания», — сказал чиновник.

Он сообщил, что на снос дома выделено 500 тыс. лари (около $160 тыс.). Также специалисты начали обследовать соседние дома. По данным первичного осмотра, угрозы их обрушения нет. Обследования будут проводиться дальше.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября в Батуми полностью обрушилась секция многоэтажного жилого дома. Сообщается о девяти погибших. Из жильцов дома, которых достали из-под обломков, выжил только один человек.