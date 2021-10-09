Батуми, Грузия, 9 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Число погибших в результате обрушения части жилого дома в Батуми выросло до пяти человек. Об этом 9 октября сообщает телекомпания «Рустави 2».

Цитата из видео Обрушение жилого дома в Батуми

По предварительным данным, пятый погибший был несовершеннолетним. Личность погибшего устанавливается.

Обрушение части многоэтажного жилого дома произошло в Батуми 8 октября. Спасателям удалось найти и вытащить из-под завалов четырёх человек, они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Причина обрушения устанавливается, по одной из версий, дом мог обрушиться из-за проведения несанкционированных строительных работ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате обрушения части дома в центре Батуми.