Тбилиси, 12 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. После обрушения жилого дома в Батуми многие жители в городах Грузии стали обращаться в городские администрации с требованием проверить состояние их домов. Об этом 12 октября сообщил на заседании в парламенте республики спикер законодательного органа Каха Кучава.

Цитата из видео Обрушение жилого дома в Батуми

Он предложил депутатам разработать законопроект об ужесточении надзора за аварийными домами. Это поможет выявить больше неблагополучных зданий в стране.

«Это ещё больше ужесточит нормы, необходимые для повышения эффективности надзора и реагирования. К сожалению, такие факты есть и в других городах, и нам необходимо своевременное реагирование», — сказал Кучава.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября в Батуми на улице 24 мая полностью обрушилась секция многоэтажного жилого дома. Сообщается о девяти погибших. Из жильцов дома, которых достали из-под обломков, выжил только один человек.