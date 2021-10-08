Марий Эл, 6 апреля, 2005, 11:58 — ИА Регнум. Глава УФСБ Марий Эл генерал Николай Долгополов с начала апреля 2005 года покинул свой пост. Занимавший должность начальника УФСБ с 1999 года, по достижении 55-летия, Долгополов вышел на пенсию. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сейчас в управлении ждут назначения нового начальника, которое, по имеющейся информации, может произойти уже в апреле. Скорее всего, новый глава марийского УФСБ прибудет в республику из-за ее пределов.