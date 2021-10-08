Батуми, Грузия, 9 октября, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Тело первой жертвы обрушения жилого дома было извлечено спасателями из-под завалов в Батуми. Об этом 9 октября сообщили журналистам в пресс-службе службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Цитата из видео Обрушение жилого дома в Батуми

Пожилая женщина стала первой погибшей в результате обрушения части жилого пятиэтажного дома. До этого из-под завалов удалось спасти четырёх человек, в том числе ребёнка. До сих пор не удалось точно установить, сколько людей могут находиться под обломками здания. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Напомним, обрушение части пятиэтажного здания в Батуми произошло 8 октября. Причина обрушения неизвестна. Под завалами, по данным спасателей, могут находиться от 10 до 15 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спасатели, возможно, нашли тело погибшего под завалами рухнувшей части здания в Батуми.