Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе подтвердил, что под завалами дома, который сегодня, 8 октября, обрушился в Батуми, продолжают находится люди, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Рижвадзе сообщил журналистам, что спасатели продолжают свою работу.

«Это очень тяжелый случай. Спасатели спасли ребенка, но люди все еще находятся под завалами. Так что спасатели продолжают работать. Будет сделано все, чтобы спасти там людей. Мы, конечно, не можем сейчас говорить о версиях. У нас нет полной информации, работа продолжается — как спасательные мероприятия, так и контакты с людьми, которые там находятся и живут. Расследование всё определит. Сейчас главное — помочь этим людям», — сообщил журналистам Рижвадзе.

Сегодня на улице 26 мая в Батуми обрушилась часть жилого дома. Во время спасательной операции маленького ребенка извлекли из машины, заваленной обломками здания, и доставили в клинику. Вскоре после этого спасатели извлекли из-под обломков здания еще одного ребенка. По данным МВД, начато расследование по факту обрушения жилого дома, и информация о пострадавших уточняется. По словам начальника управления патрульной полиции Аджарии, ведутся интенсивные спасательные работы и будут мобилизованы дополнительные силы из соседних регионов.