Батуми, Грузия, 9 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Трёх человек задержали сотрудники правоохранительных органов в Грузии по делу об обрушении части жилого многоэтажного дома в Батуми. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба МВД страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

Среди задержанных владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, производивших в ней строительные работы. По предварительной информации, обрушение могло произойти из-за проведения несанкционированных ремонтных работ в квартире.

Напомним, обрушение подъезда в многоэтажном жилом доме в центре Батуми произошло днём 8 октября. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы. Под завалами могут находиться от десяти до 15 человек, точное число людей установить не удалось, так как неизвестно, кто из жильцов был дома на момент обрушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в результате обрушения части жилого дома в Батуми.