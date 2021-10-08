Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Под завалами рухнувшего дома в Батуми может находиться до восьми человек. Об этом сообщила журналистам и. о. мэра Батуми Лела Сурманидзе, передаёт телеканал «Рустави 2».

Цитата из видео Обрушение жилого дома в Батуми

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По её словам, среди тех, кто остался, четверо являются несовершеннолетними. Ранее сообщалось, что из-под обломков дома достали несколько человек.

Подробности известны только о спасённых матери с ребёнком, которых доставили в больницу в Батуми. Они были в машине возле рухнувшего дома. Их жизнь вне опасности. У ребенка имеются травмы.

Напомним, 8 октября в Батуми произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, расположенного на улице 26 мая. Данных о погибших нет. На место происшествия отправился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.