Обрушение жилого дома в Батуми — трансляция
Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии извлекли из-под обломков дома двух человек, в том числе и ребенка (данные ТАСС).
Что стало причиной обрушения, пока неизвестно.
На месте работают бригады скорой помощи, пожарные и спасатели. Место происшествия уже оцеплено полицией.
На месте ЧП. Цитата из видео.
Кадры извлечения пострадавших в прямом эфире транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии.
Цитата в видеотранслации batumelebi.netgazeti.ge.
Зевак с места происшествия приходится выдворять прямо с боем, дошло до рукоприкладства.
Цитата в видеотранслации batumelebi.netgazeti.ge.
Ребенок находился в припаркованной рядом с домом машине, которую накрыло обломками после обрушения.
Люди пытаются оттаскивать обломки рухнувшего дома от места ЧП.
Цитата в видеотранслации batumelebi.netgazeti.ge.
На месте обрушения жилого дома очень много зевак. Цитата из видеотранслации batumelebi.netgazeti.ge.
Спасатели эвакуируют людей, проживающих в этом же доме.
По словам очевидцев, обрушился один подъезд дома. Местные жители сообщают, что до начала разрушения слышали хлопок.
На место прибыли глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава минздрава Нино Нижарадзе. Они пообещали сделать заявление после ознакомления с ситуацией.
Один из спасателей пытается найти хотя бы какой-то лаз в обломках дома, но тщетно.
Цитата из видеотранслации batumelebi.netgazeti.ge.
Под завалами дома виден корпус автомобиля.
Спасатели достали из-под завалов частично рухнувшего жилого дома в Батуми второго ребёнка. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Читайте подробнее: В Батуми сообщили о втором спасённом ребёнке из обрушившегося дома
Мужчины нашли дыру между завалов, пытаются рассмотреть хоть что-то.
Подогнали большегрузную технику. Работы на месте продолжаются.
На месте обрушения жилого комплекса в Батуми сейчас так. Цитата из видеотранслации batumelebi.netgazeti.ge.
Обрушение дома в Батуми. Что известно:
Цитата RT.
Спасатели пытаются закрепить обломки рухнувших бетонных перекрытий и поднять их краном.
В Батуми из других населённых пунктов Аджарии направили дополнительные силы для ликвидации завалов после частичного обрушения жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Подробности в материале: В Батуми стягивают силы МВД для ликвидации завалов после обрушении дома
Очевидцы сняли первые секунды после обрушения жилого дома в Батуми. На месте продолжаются работы по разбору завалов. За кадром слышны детские крики.
Спасатели все ещё не могут поднять ни одного обломка.
Пишут, что на доме были незаконные надстройки.
Частичное обрушение дома в Батуми могло произойти из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщила журналистам и. о. мэра города Лела Сурманидзе.
Подробности в материале: Глава Батуми прокомментировала частичное обрушение жилого дома
Подняли первый кусок бетона с обрушившегося дома.
Ребёнок, спасённый из-поз завалов обрушившегося дома в Батуми, находится в местной Центральной больнице матери и ребенка им. Иашвили. Об этом сообщила агентству «ИнтерпрессНьюс» директор клиники Тамар Бахтадзе.
Подробности в материале: В Батуми сообщили о состоянии ребёнка, спасенного из-под завалов дома
Обрушение жилого дома в Батуми. Работают спасатели.
«Я застрял под большим бетонным блоком, помогите», — такое сообщение на грузинском появилось в комментариях под новостью об обрушении жилого дома в Батуми.
По словам и.о. мэра города Лейлы Сурманидзе, под завалами остается как минимум еще одна семья из нескольких человек, также два человека смогли дозвониться спасателям и остаются с ними на связи.
Цитата RT.
В службу спасения Батуми по телефону поступило два обращения с просьбой достать из-под завалов рухнувшего дома. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
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«В Батуми из-под развалин семиэтажного дома доносятся голоса людей, призывающих на помощь. Спасатели и мирные жители расчищают территорию от завалов, чтобы спасти людей», — сообщает телекомпания «Рустави 2».
Место обрушения жилого дома в Батуми с высоты птичьего полёта.
Цитата RT.
На место трагедии выехал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
К разбору завалов подключили экскаватор.
Местные жители, которые находятся возле рухнувшего в Батуми дома, обвинили прибывшую на место аварии и. о. мэра города Лелу Сурманидзе в выдаче незаконных разрешений на надстройку корпуса на здании. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».
Об этом: Глава Батуми отрицает вину чиновников в обрушении дома
После того, как были убраны большие куски бетона на месте обрушения, спасатели стали быстрее разбирать завалы.
Журналистов, которые ведут прямой эфир с места крушения дома в Батуми, попросили покинуть периметр.
Обрушение жилого дома в Батуми. Работа спасателей.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправится в Батуми на место обрушения дома. Об этом он сообщил в соцсети Facebook.
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Спасенный малыш из-под завалов рухнувшего дома в Батуми вместе с мамой. Ребенка осмотрели медики, его жизни ничего не угрожает.
Цитата канала RT.