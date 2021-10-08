В Батуми сегодня, 8 октября, на улице 26 Мая обрушилась часть жилого комплекса. Судя по видеокадрам, рухнули все этажи одной из секций дома. Есть пострадавшие, но точное их количество пока неизвестно.

Не исключено, что под завалами находятся еще люди, в том числе дети. Работает спецтехника. Здание было построено в 80-е годы прошлого века.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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Цитата из видео
Обрушение жилого дома в Батуми
11:40

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии извлекли из-под обломков дома двух человек, в том числе и ребенка (данные ТАСС).

11:41

Что стало причиной обрушения, пока неизвестно.

11:41

На месте работают бригады скорой помощи, пожарные и спасатели. Место происшествия уже оцеплено полицией.

11:42

На месте ЧП. Цитата из видео.

11:44

Кадры извлечения пострадавших в прямом эфире транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии.

11:44

Цитата в видеотранслации batumelebi.netgazeti.ge.

11:46

Зевак с места происшествия приходится выдворять прямо с боем, дошло до рукоприкладства.

Цитата в видеотранслации batumelebi.netgazeti.ge.

11:46

Ребенок находился в припаркованной рядом с домом машине, которую накрыло обломками после обрушения.

11:48

Люди пытаются оттаскивать обломки рухнувшего дома от места ЧП.

Цитата в видеотранслации batumelebi.netgazeti.ge.

11:50

На месте обрушения жилого дома очень много зевак. Цитата из видеотранслации batumelebi.netgazeti.ge.

11:53

Спасатели эвакуируют людей, проживающих в этом же доме.

11:55

По словам очевидцев, обрушился один подъезд дома. Местные жители сообщают, что до начала разрушения слышали хлопок.

11:55

На место прибыли глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава минздрава Нино Нижарадзе. Они пообещали сделать заявление после ознакомления с ситуацией.

11:55

Один из спасателей пытается найти хотя бы какой-то лаз в обломках дома, но тщетно.

Цитата из видеотранслации batumelebi.netgazeti.ge.

11:59

Под завалами дома виден корпус автомобиля.

11:59

Спасатели достали из-под завалов частично рухнувшего жилого дома в Батуми второго ребёнка. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Читайте подробнее: В Батуми сообщили о втором спасённом ребёнке из обрушившегося дома

12:01

Мужчины нашли дыру между завалов, пытаются рассмотреть хоть что-то.

12:02

Подогнали большегрузную технику. Работы на месте продолжаются.

12:08

На месте обрушения жилого комплекса в Батуми сейчас так. Цитата из видеотранслации batumelebi.netgazeti.ge.

12:12

Обрушение дома в Батуми. Что известно:

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Цитата RT.

12:15

Спасатели пытаются закрепить обломки рухнувших бетонных перекрытий и поднять их краном.

12:22

В Батуми из других населённых пунктов Аджарии направили дополнительные силы для ликвидации завалов после частичного обрушения жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Подробности в материале: В Батуми стягивают силы МВД для ликвидации завалов после обрушении дома

12:26

Очевидцы сняли первые секунды после обрушения жилого дома в Батуми. На месте продолжаются работы по разбору завалов. За кадром слышны детские крики.

12:27

Спасатели все ещё не могут поднять ни одного обломка.

12:30

Пишут, что на доме были незаконные надстройки.

12:30

Частичное обрушение дома в Батуми могло произойти из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщила журналистам и. о. мэра города Лела Сурманидзе.

Подробности в материале: Глава Батуми прокомментировала частичное обрушение жилого дома

12:37

Подняли первый кусок бетона с обрушившегося дома.

12:42

Ребёнок, спасённый из-поз завалов обрушившегося дома в Батуми, находится в местной Центральной больнице матери и ребенка им. Иашвили. Об этом сообщила агентству «ИнтерпрессНьюс» директор клиники Тамар Бахтадзе.

Подробности в материале: В Батуми сообщили о состоянии ребёнка, спасенного из-под завалов дома

12:53

Обрушение жилого дома в Батуми. Работают спасатели.

12:54

«Я застрял под большим бетонным блоком, помогите», — такое сообщение на грузинском появилось в комментариях под новостью об обрушении жилого дома в Батуми.

12:55

По словам и.о. мэра города Лейлы Сурманидзе, под завалами остается как минимум еще одна семья из нескольких человек, также два человека смогли дозвониться спасателям и остаются с ними на связи.

Цитата RT.

12:57

В службу спасения Батуми по телефону поступило два обращения с просьбой достать из-под завалов рухнувшего дома. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Читайте также: В Батуми застрявшие под завалами вышли на контакт со спасателями

13:15

«В Батуми из-под развалин семиэтажного дома доносятся голоса людей, призывающих на помощь. Спасатели и мирные жители расчищают территорию от завалов, чтобы спасти людей», — сообщает телекомпания «Рустави 2».

13:20

Место обрушения жилого дома в Батуми с высоты птичьего полёта.

Цитата RT.

13:20

На место трагедии выехал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

13:28

К разбору завалов подключили экскаватор.

13:36

Местные жители, которые находятся возле рухнувшего в Батуми дома, обвинили прибывшую на место аварии и. о. мэра города Лелу Сурманидзе в выдаче незаконных разрешений на надстройку корпуса на здании. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

Об этом: Глава Батуми отрицает вину чиновников в обрушении дома

13:40

После того, как были убраны большие куски бетона на месте обрушения, спасатели стали быстрее разбирать завалы.

13:45

Журналистов, которые ведут прямой эфир с места крушения дома в Батуми, попросили покинуть периметр.

13:57

Обрушение жилого дома в Батуми. Работа спасателей.

13:57

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправится в Батуми на место обрушения дома. Об этом он сообщил в соцсети Facebook.

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14:03

Спасенный малыш из-под завалов рухнувшего дома в Батуми вместе с мамой. Ребенка осмотрели медики, его жизни ничего не угрожает.

Цитата канала RT.