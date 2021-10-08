Обрушение жилого дома в Батуми

В Батуми сегодня, 8 октября, на улице 26 Мая обрушилась часть жилого комплекса. Судя по видеокадрам, рухнули все этажи одной из секций дома. Есть пострадавшие, но точное их количество пока неизвестно.

Не исключено, что под завалами находятся еще люди, в том числе дети. Работает спецтехника. Здание было построено в 80-е годы прошлого века.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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