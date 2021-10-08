Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В МВД Грузии считают, что число находящихся под завалами обрушившегося 8 октября в Батуми дома может достичь 10−15 человек, сообщает грузинский телеканал «Ачара ТВ». Об этом заявил прибывший в Батуми министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

«Это действительно сложная ситуация. Один подъезд обрушился. Мы начали расследование и выясним, что произошло. 10−15 человек находятся под обломками. Слышны голоса двух человек. Задействованы сотни спасателей. Также применяется техника. Быстро работать нельзя, так как можно ошибиться, и тогда случится плохое. Поэтому спасатели и работают профессионально», — заявил Гомелаури.

«Было несколько версий. Рассматривалась и версия с газом. По нашей информации, собственник осуществлял строительные работы. Возможно, причина в этом. Я не могу сейчас сказать. Может быть, это связано с заменой опорной стены», — сказал Гомелаури.

Напомним, что утром 8 октября в Батуми на улице 26 мая обрушился подъезд жилого дома.