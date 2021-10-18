Тбилиси, 18 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Тбилиси, в переулке Армази района Авлабари, 18 октября обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

(сс) Angelo Giordano Обрушение

По данным журналистов, жертв и пострадавших нет. Обрушилась часть стены. В доме 12 квартир, ему присвоен статус памятника исторического наследия. По этой причине администрация Тбилиси не может заниматься его восстановлением самостоятельно.

«Здание пятой категории аварийности. Жить в нём опасно. Мы объяснили это жильцам и попросили их перейти на съемное жилье. Две семьи уже переведены, мы готовы перевести и других», — сказали журналистам в администрации столицы.

Жители аварийного дома призывают власти отменить статус памятника у дома, чтобы его можно было отремонтировать.

Напомним, в Батуми 8 октября обрушилась часть дома. В завал погибли девять человек. Один пострадавший находится на лечении в больнице. Предположительно авария произошла из-за ремонтных работ на первом этаже.