Батуми, Грузия, 9 октября, 2021, 04:25 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к согражданам в связи с обрушением части жилого дома в Батуми. Своё обращение глава Грузии выложила 9 октября в Facebook.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Грузинский лидер выразила соболезнования семьям погибших при обрушении и поблагодарила спасателей за их «самоотверженный и неустанный труд».

«До последней минуты есть надежда на спасение жизней, и в этой надежде мы все объединимся. Да услышит Бог наши молитвы», — написала президент Грузии.

Напомним, обрушение части пятиэтажного жилого дома произошло в центре Батуми 8 октября. Из-под завалов удалось спасти четырёх человек, все они госпитализированы. Кроме того, из-под обломков дома было извлечено тело погибшей пожилой женщины. По предварительным данным, под обломками могут находиться от 10 до 15 человек. Точное число людей неизвестно, так как у спасателей нет полной картины, кто находился дома в момент обрушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извлечении из-под завалов обрушенного дома в Батуми первой жертвы — пожилой женщины.