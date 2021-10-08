Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Спасатели, разбирающие обломки рухнувшего в Батуми жилого дома, обнаружили, предположительно, тело погибшего человека, сообщил 8 октября журналистам глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

Цитата из видео Обрушение жилого дома в Батуми

По его словам, до сих пор не удаётся выяснить, сколько людей может оставаться под обломками.

«Мне предоставили информацию о том, что возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший… Не можем подтвердить информацию так же о числе попавших под завалы людей. Изначально мы сообщали о 10−15, сейчас не должно быть более 10 человек», — заявил глава грузинского МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в центре города Батуми рухнула часть жилого пятиэтажного дома. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.