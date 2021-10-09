Батуми, Грузия, 9 октября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Тела троих человек извлекли спасатели из-под завалов жилого дома в Батуми. Об этом 9 октября сообщает издание batumelebi.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Среди погибших — двое мужчин и ребёнок. Таким образом, общее число жертв обрушения части жилого дома в центре Батуми достигло четырёх человек.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения части здания продолжается уже более 15 часов. За это время спасателям удалось освободить из-под завалов четырёх человек, все они были госпитализированы.

Напомним, обрушение части пятиэтажного дома в центре Батуми произошло 8 октября. Под завалами ещё остаются люди, точное число их неизвестно, так как нет достоверных сведений о том, сколько человек находилось в доме на момент обрушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обращении президента Грузии Саломе Зурабишвили к согражданам в связи с обрушением дома в Батуми.