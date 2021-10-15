Батуми, Грузия, 15 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Состояние здоровья выжившего в Батуми при обрушении жилого дома улучшается. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба минздрава Аджании.

Цитата из видео Обрушение жилого дома в Батуми

Известно, что пострадавший является мужчиной 37 лет. Сообщается, что пациента перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Мужчина провёл под обломками 11 часов, пока его доставали спасатели. Кроме него из-под завалов удалось спасти только годовалую девочку. Она на момент обрушения находилась в машине рядом с домом. У девочки не было серьёзных травм.

Напомним, 8 октября в Батуми рухнула секция многоэтажного жилого дома. Погибли девять человек. По предварительной версии, происшествие произошло из-за ремонтных работ на первом этаже дома. Оставшуюся часть дома решено снести.