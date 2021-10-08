Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Спасатели используют специальную технику для разбора завалов, поиска пострадавших и эвакуации жителей соседних подъездов, 8 октября сообщает грузинский телеканал «TV 25».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Министерство внутренних дел опубликовало официальное заявление по поводу случившегося. В нём говорится, что после получения информации об обрушении на улице 26 мая были мобилизованы силы спасателей и полиции, на место проишествия также выехали бригады скорой медицинской помощи. Пожарные эвакуировали жильцов из соседних подъездов, а также вытащили транспортные средства, оказавшиеся под завалами. В настоящее время идёт расчистка территории. Наряду с пожарной техникой применяется и специальная. Людей эвакуируют с помощью автолестницы. К операции привлечены сотрудники департамента специальных задач и экспертно-криминалистического департамента министерства внутренних дел. Доступ на территорию, прилегающую к месту аварии, ограничен по соображениям безопасности. Министерство внутренних дел призывает граждан, а также представителей всех средств массовой информации выполнять указания сотрудников МВД и соблюдать меры безопасности.

Напомним, что утром 8 октября в городе Батуми по не установленным пока причинам обрушился подъезд жилого дома