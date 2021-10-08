Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Представители грузинской оппозиции начали подвергать резкой критике ход поисково-спасательной операции на месте обрушения жилого дома в Батуми, сообщил 8 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

Так бывший депутат парламента, представитель оппозиционной партии «Лело» Ираклий Купрадзе выразил своё сомнение в эффективности проведения поиско-спасательной операции.

«Там нет подготовленной службы спасения, нет обученных собак, не существует минимальных стандартов по проведению спасательных операций», — заявил Купрадзе.

Оппозиционер также удивлён тем, что правительство в сложившейся ситуации не привлекает к поисково-спасательным работам грузинскую армию.

Напомним, что утром 8 октября в Батуми по не установленным пока причинам произошло обрушение подъезда многоквартирного жилого дома.