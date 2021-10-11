Батуми, Грузия, 11 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Состояние здоровья 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, которого достали из-под завалов жилого дома в Батуми, продолжает оставаться тяжелым. Об этом 11 октября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Jason Rosenberg Панорама Батуми

"Состояние здоровья пациента стабильно тяжелое, он по-прежнему остается в интенсивном отделении, наверное, оставим его там на несколько дней», — рассказала журналистам руководитель клиники «Медцентр» Деа Каджая.

Она добавила, что многие жизненные показатели пациента вернулись к норме, но ситуация требует внимания врачей. Накануне он перестал нуждаться в аппарате искусственного дыхания.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября в Батуми на улице 24 мая полностью обрушилась секция многоэтажного жилого дома. Сообщается о девяти погибших. Из тех, кого достали из-под обломков, выжил только один человек.