Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Городские власти сообщили о примерном количестве людей, которые, по их подсчётам, могут до сих пор находиться под обломками рухнувшего в Батуми дома, 8 октября сообщает грузинский канал «TV 25».

Батуми

Исполняющая обязанности мэра Батуми Лела Сурманидзе заявила, что речь может идти о семи-восьми людях. В их число входит женщина, которая по состоянию здоровья не может передвигаться. И.о. мэра объяснила относительно небольшое число оказавшихся под завалами тем, что взрослые жильцы находились в момент обрушения на работе, а дети — в школе.

Напомним, что утром 8 октября в городе Батуми обрушился подъезд мноковартирного дома.