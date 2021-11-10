Первые в истории съемки художественного фильма в космосе
Слетавшая в космос актриса высказалась о тратах в стране на больных детей
На вопрос о том, не лучше ли было бы потратить деньги, которые были вложены в полёт актёрской группы из России на МКС, на лечение больных детей, ответила актриса из фильма «Вызов» Юлия Пересильд в интервью «Скажи Гордеевой». Актрису спросили, что бы она ответила на претензию о том, что на её полёт...
10 ноября 2021
Снятые на МКС материалы передали создателям фильма «Вызов»
Создатели фильма «Вызов» получили все материалы, отснятые киногруппой на Международной космической станции. Об этом представители Роскосмоса сообщили ТАСС. Отснятые киноматериалы были доставлены на Землю на цифровых носителях в укладках спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18». Анализ и разбор...
23 октября 2021
BadComedian рассказал, чего ждать от фильма «Вызов»
Успех снятого на Международной космической станции фильма «Вызов» зависит от качества сценария, заявил автор YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов в беседе с ФАН. Кинокритик предположил, что фильм «Вызов» стал ответом на готовящийся в Голливуде художественный фильм с участием Тома Круза...
17 октября 2021
Эрнст заявил о перевыполнении плана по съёмкам на МКС
Побывавшая на Международной космической станции киногруппа перевыполнила съёмочный план, заявил продюсер Константин Эрнст в эфире «Первого канала». Генеральный директор «Первого канала» рассказал, что уже ознакомился с некоторыми отснятыми кадрами. Он отметил, что получившиеся эпизоды сильно...
17 октября 2021
Юлия Пересильд рассказала об ощущениях при возвращении на Землю
После возвращения на Землю ощущаются последствия космического полёта, но в целом сохраняется хорошее самочувствие, рассказала актриса Юлия Пересильд в эфире «Первого канала». Юлия Пересильд вернулась на Землю с Международной космической станции 17 октября. Вместе с ней в спускаемом аппарате корабля...
17 октября 2021
Первая космическая съемочная группа вернулась на Землю
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18», на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулись актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, совершил успешную посадку в степях Казахстана. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба...
17 октября 2021
«В кинотеатре скажут просто «вау»?» — «киноэкипаж» скоро вернётся с орбиты
«Информация о том, что «киноэкипаж» в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого приступил к тренировкам по возвращению с орбиты, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 14 октября в социальной сети...
14 октября 2021
«Аварий не будет, если ничего не запускать» — сети об успехах Роскосмоса
Информация о том, что Роскосмос уже третий год подряд продолжает серию безаварийных ракетных пусков — за этот период с космодромов Байконур и Восточный, военного космодрома Плесецк, из Гвианского космического центра было проведено 67 успешных пусков ракет, вызвала обсуждение среди пользователей...
12 октября 2021
Депутат Госдумы заметил «переобувание» из-за смены формата «Вызова»
В Госдуме возмущены тем, что фильм «Вызов», который снимается в космосе, теперь называют научно-просветительским. «Вы заметили, как Первый канал переобулся в воздухе (или в космосе) и теперь называет игровой (художественный фильм) «Вызов», который, якобы, будет снят на МКС — научно-просветительским...
8 октября 2021
«Роскосмос открыл кинотуризм!» — сети о запуске съёмочной группы в космос
Старт ракеты «Союз-2.1а» к МКС с космодрома Байконур, на борту которой находился космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, собирающиеся снять на орбите часть сцен для будущего полнометражного фильма, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей...
6 октября 2021
Шкаплеров, Пересильд и Шипенко перешли с «Союза МС-19» на борт МКС
Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19», отправившийся в космос для съёмок художественного фильма «Вызов», перешёл на борт МКС, сообщили 5 октября в Роскомосе. «Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», пристыковавшегося 5 октября 2021 года к малому исследовательскому модулю...
5 октября 2021
Глава Псковской области пожелал удачи в космосе псковичке Юлии Пересильд
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram пожелал удачи уроженке Пскова, актрисе Юлии Пересильд, которая в составе первого в истории «киноэкипажа» стартовала 5 октября к МКС с космодрома Байконур. «Первый космонавт родом с Псковской земли — @juliaperesild», —...
5 октября 2021
Корабль «Союз МС-19» с «киноэкипажем» стартовал с Байконура
Ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19» стартовала с площадки «Восток» космодрома «Байконур». На борту корабля находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. На МКС они займутся съёмками художественного фильма «Вызов». Также в состав экипажа вошёл профессиональный космонавт Герой...
5 октября 2021
Рогозин поделился ожиданиями от полёта «киноэкипажа» на МКС
Полёт «киноэкипажа» на Международную космическую станцию (МКС) позволит одновременно привлечь в космическую отрасль самые лучшие кадры, а также отработать технологии подготовки космонавтов. Об этом 5 октября в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Читайте также: Госкомиссия...
5 октября 2021
Госкомиссия допустила ракету «Союз» к запуску корабля с «киноэкипажем»
Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая 5 октября выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-19» с «киноэкипажем», готова к пуску. Такое решение принято государственной комиссией, говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter. «Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя «Союз-2.1а» с...
5 октября 2021
«С жиру бесятся» — депутат Госдумы не понял съемок фильма в космосе
Для съемок фильма «Вызов» о хирурге на орбитальной станции вовсе необязательно летать в космос, качественный фильм, претендующий на престижные награды, можно было бы снять и на Земле, считает депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). «Я думаю, что в привычных условиях можно...
4 октября 2021
Госкомиссия на космодроме Байконур утвердила киноэкипаж для полета на МКС
Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19», который должен быть 5 октября запущен с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), утвердила государственная комиссия. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос». "Государственная комиссия по...
4 октября 2021
На «Байконуре» провели генеральные испытания ракеты с кораблём «Союз МС-19»
Специалисты предприятий Роскосмоса провели генеральные испытания ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая будет использоваться для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-19». 3 октября об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. В рамках генеральных испытаний были проверены все системы комплекса и...
3 октября 2021
На стартовом комплексе Байконура установили ракету для полета «киноэкипажа»
На стартовом столе космодрома Байконур (Казахстан) установили ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19», в котором 5 октября на МКС отправится съемочная группа проекта «Вызов». Об этом 1 октября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос». "Ракета «Союз-2.1а»...
1 октября 2021
Экипаж корабля «Союз МС-19» прибыл на Байконур
Основной и дублирующий экипажи космического корабля «Союз МС-19» прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. «В Центре подготовки космонавтов состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей 66-й экспедиции на...
18 сентября 2021