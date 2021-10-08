Москва, 8 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены тем, что фильм «Вызов», который снимается в космосе, теперь называют научно-просветительским.

Космос

«Вы заметили, как Первый канал переобулся в воздухе (или в космосе) и теперь называет игровой (художественный фильм) «Вызов», который, якобы, будет снят на МКС — научно-просветительским проектом?» — отметил депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в телеграм-канале.

«То есть склеют кадры вплывания Пересильд в МКС, её попытки попить из бутылки и припухшее лицо со стоящими вертикально волосами и прочее», — рассуждает парламентарий.

По его мнению, ничего кроме стыда от созерцания на телеэкране бравурной радости главы Роскосмоса Олега Рогозина и гендиректора телеканала Константина Эрнста, недоумения и возмущения от этой пустой во всех смыслах затеи подавляющее число телезрителей не испытывает.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 октября экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19», отправившийся в космос для съёмок художественного фильма «Вызов», перешёл на борт МКС.