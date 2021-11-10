Москва, 10 ноября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. На вопрос о том, не лучше ли было бы потратить деньги, которые были вложены в полёт актёрской группы из России на МКС, на лечение больных детей, ответила актриса из фильма «Вызов» Юлия Пересильд в интервью «Скажи Гордеевой».

МКС

Актрису спросили, что бы она ответила на претензию о том, что на её полёт в космос было потрачено слишком много денег и что лучше бы их было израсходовать на лечение больных детей.

«Ты знаешь, если бы мне сказали, что все эти деньги пойдут на детей <…> наверное, я отдала бы детям. Но как-то никто не спросил у меня».

«Но дело не в этом, дело в том, что это такая глупость. Потому что любая проблема, которая у нас на сегодняшний день существует с нашими детьми. Ты же понимаешь, что она решается не только деньгами?

«Ну вот например, мы говорим — миллиард. Или другая сумма <…> Мы с тобой сидим и говорим: «У нас есть шанс помочь детям» . Скольким детям мы помогаем?

Пересильд «Мы помогаем десяти детям. Это в лучшем случае. Мы проблему эту не решаем. Самую главную проблему. И тогда встаёт выбор: каким детям помочь? Почему этому мы помогаем, а вот этому — нет?»

Она добавила, что можно собрать деньги и при этом ничего не сделать. Актриса сказала, что нужна система, а не разовое решение проблем отдельных людей, и что этот вопрос её мучает.