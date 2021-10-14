«Информация о том, что «киноэкипаж» в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого приступил к тренировкам по возвращению с орбиты, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 14 октября в социальной сети Facebook.

NASA На МКС

«Мягкой посадки! Но особого ажиотажа не произвели. Всё равно на экране мы не поймём, где снимались те или иные сцены — в космосе или в тренировочном центре. Тем не менее проект, конечно, интересный», — пишет Наталия Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что это самый необычный космический полёт, за которым сейчас наблюдает весь мир. Никогда ранее космическое пространство не использовалось непосредственно для съёмки фильма.

«Это, конечно, очень странный полёт. Не просто туристов запустили в космос или каких миллиардеров, а аж целую киногруппу! И это при том, что у нас в России сфера кинопроизводства пока что не оправилась после тотального развала», — отмечает Евгений У.

NASA МКС

Некоторые комментаторы отмечают, что такое внимание к данному полёту из-за того, что на борту МКС снимается полноценный фильм, не может не вызывать завышения ожиданий от грядущей картины. Тем не менее люди отмечают, что не имеют пока никакого представления о том, что мы всё-таки сможем увидеть на киноэкране.

«Столько шума, столько внимания, столько потраченных денег предшествовало этому знаменательному полёту. Все обсуждают запуск киногруппы в космос, но совсем нет никакого понимания о том, какой это будет фильм», — указывает Ринат Ф.

Часть людей считает, что фильм, снятый буквально в космосе, потребует не только красиво снятых сцен, но и интересного сценария, который будет под стать такому амбициозному проекту. Поэтому если картина окажется типичным российским блокбастером, то зрители это явно не одобрят.

«В космос-то полетели — это, конечно, круто, но что они там наснимали-то? Понятно, что это лишь часть фильма будет, основной хронометраж уже был, наверное, отснят на Земле. Если мы в фильме увидим пару минут кадров из реального космоса, то люди в лучшем случае скажут просто «вау». Но на этом всё. И что тогда?» — задаётся вопросом Николай П.

NASA Юлия Пересильд, Клим Шиптенко и Олег Новицкий

Ряд пользователей указывает на то, что даже такой фильм, сцены для которого были сняты в космосе, может оказаться в опале со стороны критиков в случае, если остальные составляющие произведения искусства окажутся не столь «высокого» уровня, как полёт на орбиту.

«Зная то, как «Первый канал» снимает свои кинематографические шедевры, то мы уже с нетерпением ждём эту ленту в кинотеатрах, после чего будем смеяться при просмотре традиционных критических обзоров в интернете», — пишет Саша Ф.

«Первый канал» запустил аж целых двух людей для съёмок в космос, чтобы поднять кинообзоры BadСomedian на новую высоту!» — шутит Алексей Х.

Напомним, 13 октября на сайте «Роскосмоса» появилась информация о том, что «киноэкипаж» в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого приступил к тренировкам по возвращению с орбиты. Граждане намереваются спуститься на Землю утром 17 октября в казахстанской степи.