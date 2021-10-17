Москва, 17 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Побывавшая на Международной космической станции киногруппа перевыполнила съёмочный план, заявил продюсер Константин Эрнст в эфире «Первого канала».

Дарья Драй ИА REGNUM Глава «Первого канала» Константин Эрнст

Генеральный директор «Первого канала» рассказал, что уже ознакомился с некоторыми отснятыми кадрами. Он отметил, что получившиеся эпизоды сильно отличаются от фильмов, в которых имитировалась невесомость.

«Ребята сняли даже не 100%, а 120% съёмочного плана», — подчеркнул Эрнст.

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко вместе с космонавтом Олегом Новицким вернулись на Землю на корабле «Союз МС-18» 17 октября. Съёмочная группа находилась на Международной космической станции 12 дней.

Полёт Пересильд и Шипенко на МКС был организован для съёмок художественного фильма «Вызов». Этот фильм является совместным проектом «Первого канала», Роскосмоса и студии Yellow, Black and White.