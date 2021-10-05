Корабль «Союз МС-19» с «киноэкипажем» стартовал с Байконура
Астана, 5 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19» стартовала с площадки «Восток» космодрома «Байконур».
Цитата из видео «Трансляция запуска пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18)» пользователя Роскосмос ТВ. youtube.com
Запуск пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18)
На борту корабля находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. На МКС они займутся съёмками художественного фильма «Вызов».
Также в состав экипажа вошёл профессиональный космонавт Герой России Антон Шкаплеров.
Планируется, что они вернутся на Землю в середине октября на корабле «Союз МС-18».
Читайте также: На «Байконуре» провели генеральные испытания ракеты с кораблём «Союз МС-19»