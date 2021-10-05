Астана, 5 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19» стартовала с площадки «Восток» космодрома «Байконур».

Цитата из видео «Трансляция запуска пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18)» пользователя Роскосмос ТВ. youtube.com Запуск пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18)

На борту корабля находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. На МКС они займутся съёмками художественного фильма «Вызов».

Также в состав экипажа вошёл профессиональный космонавт Герой России Антон Шкаплеров.

Планируется, что они вернутся на Землю в середине октября на корабле «Союз МС-18».

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