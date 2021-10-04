Астана, 4 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19», который должен быть 5 октября запущен с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), утвердила государственная комиссия. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Иван Шилов ИА REGNUM Союз

"Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что госкомиссией была подтверждена готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску.

Помимо того, уточняется, что в экипаж космического корабля «Союз МС-19» вошли: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а в состав дублирующего экипажа: космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Отметим, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» намечен на 11:55 мск 5 октября с площадки №31 («Восток») на космодроме Байконур.