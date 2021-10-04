Москва, 4 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Для съемок фильма «Вызов» о хирурге на орбитальной станции вовсе необязательно летать в космос, качественный фильм, претендующий на престижные награды, можно было бы снять и на Земле, считает депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Спутник на орбите Земли

«Я думаю, что в привычных условиях можно снять не просто фильм, а фильм, претендующий на самые престижные награды. В условиях невесомости же такая задумка — полная хрень, бессмысленная до тупости», — рассуждает Лысаков в телеграм-канале.

Он выразил сомнения по поводу качества актерской игры в условиях невесомости.

«А главное, какая там может быть актёрская игра в этих условиях? На какой фильм рассчитывают эти фантазеры? Или всех нас ждёт ура-патриотическая история, подобная «Спутнику V» — мы лучшие, мы первые? Ну, и так, последнее удивление. Зачем это Роскосмосу? Перегнать пар в свисток? Раструбить про сомнительную новацию?» — рассуждает депутат.

«Почему это не поняли (Дмитрий) Рогозин с (Константином) Эрнстом — не может не удивлять. Видимо, как говорят в народе, просто с жиру бесятся», — полагает Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в космосе планируются провести съемки фильма «Вызов», где актриса Юлия Пересильд играет женщину-хирурга, которая отправляется на орбитальную станцию, чтобы прооперировать космонавта и спасти ему жизнь.