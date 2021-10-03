Москва, 3 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса провели генеральные испытания ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая будет использоваться для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-19». 3 октября об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Mil.ru Ракета-носитель «Союз-2»

В рамках генеральных испытаний были проверены все системы комплекса и проведена имитация отрыва ракеты от стартового стола. Следующим этапом предстартовой подготовки станет проверка на герметичность трубопроводов, которые будут использоваться для заправки баков ракеты.

4 октября госкомиссия утвердит составы основного и дублирующего экипажа предстоящей миссии. Старт назначен на 5 октября.

В состав основного экипажа корабля «Союз МС-19» вошли космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Шипенко и Пересильд прибудут на Международную космическую станцию для съёмок фильма «Вызов». Планируется, что они вернутся на Землю в октябре текущего года на корабле «Союз МС-18».