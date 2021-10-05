Псков, 5 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram пожелал удачи уроженке Пскова, актрисе Юлии Пересильд, которая в составе первого в истории «киноэкипажа» стартовала 5 октября к МКС с космодрома Байконур.

Mil.ru Старт космической ракеты

«Первый космонавт родом с Псковской земли — @juliaperesild», — написал глава региона, указав никнейм актрисы в Instagram. «Удачного полёта!», — добавил Ведерников.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту направляется к МКС, где при участии космонавтов будут происходить съёмки художественного фильма.

Уроженка Пскова Юлия Пересильд стала первой в мире актрисой, которая полетела в космос.

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