Москва, 5 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Полёт «киноэкипажа» на Международную космическую станцию (МКС) позволит одновременно привлечь в космическую отрасль самые лучшие кадры, а также отработать технологии подготовки космонавтов. Об этом 5 октября в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

МКС

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«Безусловно, эта миссия, она особая, всё-таки у нас летят и не туристы, и не профессиональные космонавты», — отметил глава госкорпорации.

Рогозин надеется, что результатом их работы станет «действительно серьёзное художественное произведение и в целом совершенно новый виток пропаганды космических технологий, что крайне важно для Роскосмоса, в целом для всей ракетно-космической отрасли.

«Потому что мы очень хотим, чтобы пошёл приток молодых специалистов к нам», — подчеркнул Рогозин, добавив, что Роскосмос хочет, чтобы «приходили лучшие из лучших».

Кроме того, в ходе «реального научного эксперимента» планируется отработать новые технологии подготовки человека, который не собирался лететь космос, но это стало необходимым в силу определённых причин.

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"Если мы отработаем эту технологию сейчас и продемонстрируем ее всему миру, это означает, что мы будем готовы не только к тысяче нештатных ситуаций, но и к тысяче первой. Вот это самое важное», — отметил глава Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» намечен на 11:55 мск 5 октября с площадки №31 («Восток») на космодроме Байконур. Согласно утверждённому государственной комиссией списку в экипаж космического корабля «Союз МС-19» вошли: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, а в состав дублирующего экипажа: космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.