Москва, 17 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Успех снятого на Международной космической станции фильма «Вызов» зависит от качества сценария, заявил автор YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов в беседе с ФАН.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

Кинокритик предположил, что фильм «Вызов» стал ответом на готовящийся в Голливуде художественный фильм с участием Тома Круза, съёмки которого тоже предусматривают полёт актёра в космос. Блогер отметил, что съёмки российского фильма были организованы достаточно быстро, поэтому от него не стоит ожидать активного действия и продвинутых спецэффектов.

«Там должна быть история. Единственная надежда — это сценарий», — подчеркнул Баженов.

Он добавил, что не возлагает на фильм «особых сверхнадежд». При этом ждёт выхода «Вызова», как чего-то нового и интересного.

«Нужно дождаться и уже потом оценить», — подытожил блогер.

Часть эпизодов фильма «Вызов» снималась на Международной космической станции. Режиссёр Клип Шипенко и актриса Юлия Пересильд провели на МКС 12 дней. 17 октября они успешно вернулись на Землю на корабле «Союз МС-18».