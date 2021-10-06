Старт ракеты «Союз-2.1а» к МКС с космодрома Байконур, на борту которой находился космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, собирающиеся снять на орбите часть сцен для будущего полнометражного фильма, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

"Хорошая новость! Космос становится более доступным! Роскосмос впервые открыл космический кинотуризм! Теперь в космосе фильмы снимают. Будущее уже наступило!» — радуется Аревик Р.

Многие пользователи были крайне воодушевлены осуществившимся стартом ракеты-носителя не с космонавтами на борту, а с людьми, чья сфера деятельности вообще никак не связана с космосом. Граждане указывают на то, что такие события вновь возвращают простым людям возможность мечтать.

«Что-то прямо аж до слёз. Не ожидал от себя наплыва эмоций. Наверное, именно вот в такой гонке между странами и происходят открытия, технические прорывы. Всё же есть в этом что-то, и хочется даже гордиться. По идее нечем, но хочется. Увидеть Землю над головой! Не Луну, не Солнце, — а Землю!» — написал Вжика В.

Nasa.gov Фотография Земли

Некоторые комментаторы отмечают, что отправлять каких-то людей ради своих частных интересов на бюджетные деньги — это как-то несправедливо.

«В США подобный проект с непрофессиональными космонавтами, туристический, был осуществлён за частые деньги. Почему же тогда в Российской Федерации это происходит на деньги из кармана налогоплательщиков? Полёт бесцельный для большинства!» — считает Владимир Б.

Часть людей считает, что, если создатели картины собираются снять в космосе такой фильм, который покроет затраты на запуск ракеты, то они очень сильно заблуждаются.

«Это какой же должен быть фильм, чтобы отбить такие затраты?! Фильмами про космос уже не удивить, Голливуд показал всё что уже можно!» — написал Дмитрий М.

Ряд пользователей указывают на то, что есть большие сомнения в том, что в будущем мы увидим первый фильм, снятый в космосе, качество которого, в плане сценария или идеи, будет соответствовать зрительским ожиданиям.

«Ну и кому нужны все эти крайне не дешевые понты?! Чтобы было о чём в новостях языком чесать?! В СССР, никуда не летая, сняли сотни фильмов, которые десятилетиями народ смотрит. А эти сейчас слетают, деньги вбухают, распиарят, а в результате будет фильм, дай Бог, чтобы один раз можно было посмотреть! Или они, наивные, с Голливудом решили органами помериться?!» — задаётся вопросом Александр И.

Отдельные комментаторы отмечают, что подобные запуски позволят развить в России сферу космического туризма.

Artem Lepesin Сборка ракеты «Союз-2.1а»

«Услышала от космонавтов объяснение — «зачем». Абсолютно простое объяснение. Таким образом, кроме «Россия первая осуществила подготовку и запуск в космос киногруппы для съемок художественного фильма», опробуется возможность и методика подготовки в кратчайшие сроки непрофессиональных космонавтов. Например, в космосе требуется специалист со знаниями, которые не может иметь космонавт. Таким образом, расширяются возможности исследовательской работы», — указывает Инна Ю.

Напомним, 5 октября с космодрома Байконур стартовала к МКС ракета «Союз-2.1а», на борту которой находился космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, собирающиеся снять на орбите часть сцен для будущего полнометражного фильма.