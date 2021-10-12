Информация о том, что Роскосмос уже третий год подряд продолжает серию безаварийных ракетных пусков — за этот период с космодромов Байконур и Восточный, военного космодрома Плесецк, из Гвианского космического центра было проведено 67 успешных пусков ракет, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Mil.ru Старт ракеты

"Ну вот! А вы говорите, что Роскосмос загнивает. Да где же? Всё наоборот, становится только лучше, крепче и надёжнее. И это в то время как все эти Илоны Маски и прочие постоянно терпят неудачи. Единичные только удачные запуски», — считает Евгений П.

Многие пользователи оказались рады, что, несмотря на долгий период трудностей, с которыми сталкивался Роскосмос, тем не менее корпорации удалось преодолеть сложности и начать стабильно осуществлять свою деятельность.

«Молодцы! Уважуха! А от американцев только и слышно, что неудачные испытания очередной консервной банки. Мы же людей в космос запускаем и грузы постоянно. Роскосмос работает в правильном направлении. Теперь надо только наращивать достигнутые успехи», — поделился своим мнением Иван Е.

Владислав Ларкин Космодром «Восточный»

«Были, были неудачи, хоть и не крупные. Но всё же это, конечно, достижение для корпорации, которая прославилась своим очевидным гниением», — написал Юрий В.

Некоторые комментаторы отмечают, что отсутствие аварий — это, конечно, очень хорошо, но количество запусков оставляет желать лучшего, особенно если вспоминать, какое славное космическое прошлое было у нашей страны.

«В прошлом году был абсолютный антирекорд по количеству пусков в год аж с 60-х годов. Если нифига не пускать, то нифига не падает. По количеству пусков самой аварийной ракеты «Протона» был опять абсолютный антирекорд за всю его историю — 1 пуск. Даже в 1965 году, когда его только сделали, два раза пускали. Так же было достаточно всяких инцидентов, которые к аварии не привели чисто из-за «повезло». К примеру, движок первой ступни отказал, но из-за того, что спутник был очень маленький, верхние ступени вытянули. Нет, некоторый прогресс есть, но радоваться раньше времени я бы поостерегся», — пишет Ernial M.

«Ну так в мире и пусков кратно больше, и испытаний, как и новых игроков. А так, если Роскосмосу вообще ничего не делать и никакие ракеты в космос не запускать, то никаких аварий и вовсе не будет», — отмечает Сергей П.

Mil.ru Ракета-носитель «Ангара-А5»

Часть людей всё-таки рада, что корпорация не рухнула, а устояла после долгих лет тяжёлого существования. Теперь же необходимо догонять, а ещё лучше — перегонять конкурентов России в космосе.

«Несмотря ни на что Роскосмос продолжает свою деятельность. Хотя ещё лет пять назад российский космос все собирались хоронить. Посмотрим, чем это всё обернётся через ещё пару лет. Верю, что у наших всё получится и космос вновь станет преимущественно российским», — пишет Ринат Т.

Напомним, 11 октября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому Роскосмос уже третий год подряд продолжает серию безаварийных ракетных пусков — за этот период с космодромов Байконур и Восточный, военного космодрома Плесецк, из Гвианского космического центра было проведено 67 успешных пусков ракет.