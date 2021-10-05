Москва, 5 октября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19», отправившийся в космос для съёмок художественного фильма «Вызов», перешёл на борт МКС, сообщили 5 октября в Роскомосе.

МКС

«Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», пристыковавшегося 5 октября 2021 года к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции, открыли переходные люки и перешли на борт МКС», — говорится в сообщении.

После этого прошёл сеанс связи экипажа МКС с космодромом «Байконур» и Центром управления полетами ЦНИИмаш. Таким образом, космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко находятся теперь на станции, где будут проходить съёмки.

В Роскосмосе добавили, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18» в составе космонавта Олега Новицкого, Шипенко и Пересильд вернётся на Землю 17 октября, а Шкаплеров вернётся домой вместе с космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем предварительно в марте 2022 года.